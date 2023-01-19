Муниципалитетам повысят зарплатные фонды рады пенсионного выходного пособия

Правительство Севастополя приняло постановление об увеличении зарплатных фондов городских муниципалитетов ради выплат для служащих, выходящих на пенсию.

Как пояснил руководитель департамента финансов Алексей Плотников, при выходе на пенсию муниципальным служащим производится выплата в размере до 10 служебных окладов при наличии стажа муниципальной службы не менее 10 лет.

Однако сейчас такая выплата производится из общего зарплатного фонда муниципалитета, что ущемляет служащих, продолжающих работу. Теперь выплата будет производится отдельно.

Напомним, губернатор Севастополя Развожаев назвал «неудавшимся экспериментом» работу муниципалитетов по уборке города.

Дмитрий Островский