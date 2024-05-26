В ночь на 3 июня над Крымом можно увидеть Большой космический парад

Такой парад уникальное астрономическое событие, когда шесть планет Солнечной системы выстраиваются в одну линию. Четыре из них — Меркурий, Венера, Марс и Юпитер — будут видны невооруженным глазом, а Уран и Нептун — в мощные телескопы.

Если бы к остальным шести планетам добавилась Венера, парад назывался бы Великим.

В следующем месяце, 12 августа, ожидается еще более зрелищное событие — звездопад Персеиды, который будет виден в северо-восточной части неба. Это метеорный поток, который может достигать до 100 метеоров в час.