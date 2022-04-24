В Севастополе похоронили Кирилла Костенникова, погибшего в Донбассе

Морской пехотинец

В Севастополе 23 апреля проводили в последний путь Кирилла Анатольевича Костенникова — лейтенанта, командира взвода управления (батареи) реактивной артиллерийской батареи 810 отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота.

Кирилл Костенников родился и вырос в Севастополе.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram привел биографию погибшего, которую написал его отец.

«С 5 класса обучение продолжил в Гимназии № 2. Здесь же в гимназии принял участие в конкурсе «Жизнь каждого принадлежит Отечеству», которым на протяжении 20 лет руководила Р.П. Семёнова, возглавляя Фонд Г. Черкашина. Работа Кирилла называлась «74 ступени к славе» и посвящена подвигу моряков брига «Меркурий». Это был его мальчишеский отклик на героическую балладу Г. Черкашина ”Бриг «Меркурий»”. Работу свою Кирилл закончил словами – «Честь имею жить в Севастополе». А в 11 классе в этом же конкурсе представил работу об истории трамвая в Севастополе, которая получила первую премию и в числе других победителей, он совершил поездку в Москву.

В 2008 году, после окончания Гимназии № 2, поступил на географический факультет Черноморского филиала МГУ им. М.В. Ломоносова….<…>. Окончил Кирилл Севастопольский филиал МГУ им. М.В. Ломоносова в 2013 году, получив диплом с отличием и золотую медаль.

Исторические события 2014 года в Крыму и Севастополе встретил с энтузиазмом. В апреле 2015 года подписал контракт для прохождения воинской службы в армии России. С октября по январь 2016 года находился в специальной командировке в Сирии. Вернулся с первыми боевыми наградами, среди которых медаль «За боевые отличия».

Увиденное и испытанное в Сирии привело к решению дальнейшую жизнь связать с профессиональной армейской службой, продолжив военные традиции своих дедов – офицера Красной Армии Костенникова Михаила Алексеевича и офицера Советской Армии Подобедова Михаила Пантелеевича (отца матери). После возвращения из Сирии, с присвоением ему сержантского звания, был направлен на офицерские курсы при Высшей военной артиллерийской академии им. Михайлова в С-Петербург.

После их окончания получил Диплом о профессиональной переподготовке с оценкой «отлично» по всем предметам.

В результате переподготовки Кириллу было присвоено офицерское звание – лейтенант и продолжил службу в 810 отдельной гвардейской ордена Жукова бригаде морской пехоты ЧФ РФ <…>

Единственным утешением является то, что мой сын до конца исполнил свой воинский долг перед Родиной и будет отмщен русскими воинами, которые поставят победную точку в специальной военной операции по освобождению Донбасса и Украины от нацизма и фашизма. Невольно вспоминаются слова, которые высказал П.С. Нахимов – «Жизнь каждого принадлежит Отечеству». С них началось изучение моим сыном Костенниковым Кириллом Анатольевичем истории героизма города-героя Севастополя», — рассказал отец — Анатолий Костенников.

Кирилл погиб 24 марта, при выполнении боевого задания в Донбассе.