Прогноз погоды на 29 июня

Погода
29-06-2025

Сегодня переменная облачность.

Ночью без осадков, во второй половине дня небольшой дождь.

Ветер ночью восточный, днем западный 6-11 м/с.

Температура воздуха ночью 17…19°,

днем 23…25°.

Температура морской воды 21°.

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