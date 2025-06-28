Аферисты притворяются сотрудниками «Водоканала»

Город
28-06-2025

 

ГУПС «Водоканал» предупреждает, что сотрудники не станут звонить для проверки счётчиков или проведения внеплановой работы на водопроводных сетях.

 

Если кто-то запрашивает СМС-код, это мошенники. 

 

Информация об отключении воды публикуется на официальном канале предприятия. 

 

График визитов контролёров доступен на сайте организации: sevvodokanal.org.ru/pages/grafik.

 

Узнать о плановом визите контролёра можно по телефону: 8 800 733 33 03 (будни с 8:00 до 19:00).