Температура воды Черного моря в Севастополе и Крыму

Согласно данным одного из мониторинговых сайтов, прохладная вода сохраняется в акватории Ялты, на прочих курортах температура морской воды после «низовки» поднялась.

Самое теплое Черное море возле поселка Любимовка, где показатели достигли отметки +21.3°С. Самая низкая температура зафиксирована в районе пляжа «Ближний». Там всего лишь +10.8°С. Чуть теплее в Бухте Ласпи, где столбик термометра показывает +13.1°С.

Еще теплее на пляжах Парка Победы +21.1°С, в Андреевке +19.7°С, в Голубой бухте +19.4°С.

Что же касается других популярных мест отдыха, ситуация следующая:

Ялта +19.9°С,

Алушта +20.6°С,

Судак +20.7°С,

Феодосия +20.2°С,

Николаевка +19.8°С,

Евпатория +17.5°С,

Мирный +18.9°С,

Тарханкут +20.8°С.

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