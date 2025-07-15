Продлена программа социально-экономического развития Крыма и Севастополя

Сроки реализации госпрограммы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя» продлены до 2030 года. Предыдущая редакция госпрограммы предполагала завершение ее мероприятий в 2027 году.
В правительстве Севастополя указали список, какие вопросы позволит решить продолжение реализации госпрограммы:
создать новые образовательные и медицинские учреждения,
построить более 160 км сетей газоснабжения и газораспределения,
отремонтировать 628 км сетей водоснабжения и водоотведения,
привести в нормативное состояние более 1,2 тыс. км дорог,
создать 6 объектов туристической инфраструктуры и капитально отремонтировать 5 объектов культурного наследия,
завершить обустройство части съездов с автомобильной трассы «Таврида»,
продолжить строительство очистных сооружений,
продолжить строительство медицинского кластера в Севастополе,
профинансировать восстановление берегоукрепительных сооружений в Крыму и на территории яхтенной марины в Севастополе.
«Продление программы до 2030 года – важный шаг для завершения начатых проектов и запуска новых. Мы планируем масштабные работы: от строительства дорог до модернизации социальных объектов. Это улучшит качество жизни людей и даст дополнительный импульс экономике региона», – сказал вице-премьер Марат Хуснуллин.
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Ольга Сурикова
Фото: Анна Корнилова