Пришел, увидел и забрал – полицейские в Крыму раскрыли кражу строительных инструментов

В МВД по Республике Крым рассказали, о раскрытии кражи строительных инструментов в Черноморском районе.

36-летний местный житель обратился в полицию с заявлением о том, что из багажника его автомобиля пропал набор инструментов и строительных ключей на общую сумму 10 тысяч рублей.

Сотрудники ОМВД провели оперативно-розыскные мероприятия, в ходе которых был задержан 26-летний местный житель, признавшийся в совершении кражи. Он объяснил, что заметил открытый багажник автомобиля, подошел ближе, осмотрел содержимое и решил забрать инструменты для личного использования.

Полицейские изъяли похищенное имущество и вернули его владельцу. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Статья предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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Кристина Ветер