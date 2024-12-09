Депутаты предложили еще одно нововведение — касается работающих пенсионеров

В Государственной Думе предложили освободить накопительную часть пенсий работающих пенсионеров от налогообложения.

Глава комитета ГД по вопросам собственности Гаврилов отметил, что для пенсионеров, которые продолжают работать и получают как страховую, так и накопительную пенсию, последняя считается доходом, подлежащим налогообложению.

Он подчеркнул, что необходимо на уровне государства разработать механизм освобождения накопительной части пенсий от налога на доходы физических лиц. Эта мера поможет избежать двойного налогообложения работающих пенсионеров и повысит социальную справедливость с учетом инфляционных условий.

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Кристина Ветер