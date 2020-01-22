До 17 февраля принимаются заявки на конкурс «100 городских лидеров».

По результатам отбора 20 команд из разных городов России становятся участниками акселератора городских проектов.

«100 городских лидеров» — это программа центра городских компетенций Агентства стратегических инициатив и Российской государственной корпорации по атомной энергии «Росатом». Ее цель — развитие городских сообществ и их активное включение в процессы изменения российских городов к лучшему.

Заявку можно подать на сайте 100gorodov.ru. Предварительно необходимо зарегистрировать на портале всех участников команды.

В 2020 году заявки принимаются в пяти категориях: «Исторический город», «Культурно-историческое наследие», «Креативные кластеры», «Умный город», «Дети в городе».