Гранты и Конкурсы

Принимаются заявки на конкурс «100 городских лидеров»

22-01-2020
выпускающий редактор
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До 17 февраля принимаются заявки на конкурс «100 городских лидеров».

 По результатам отбора 20 команд из разных городов России становятся участниками акселератора городских проектов.

«100 городских лидеров» — это программа центра городских компетенций Агентства стратегических инициатив и Российской государственной корпорации по атомной энергии «Росатом». Ее цель — развитие городских сообществ и их активное включение в процессы изменения российских городов к лучшему.

Заявку можно подать на сайте 100gorodov.ru. Предварительно необходимо зарегистрировать на портале всех участников команды. 

В 2020 году заявки принимаются в пяти категориях: «Исторический город», «Культурно-историческое наследие», «Креативные кластеры», «Умный город», «Дети в городе».

После публикации заявки на платформе вы сможете привлекать сторонников к голосованию за ваш проект. Для голосования они должны зарегистрироваться на платформе и нажать «лайк» под вашим проектом.

С 18 по 28 февраля пройдут экспертиза и отбор проектов. 2 марта результаты конкурсного отбора будут опубликованы на платформе 100gorodov.ru и в социальных сетях программы.

По материалам портала Севастопольский фарватер добра (и изображение)

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