В Севастополе проведут льготную стерилизацию домашних собак

Севастопольский Благотворительный фонд помощи бездомным животным открыл запись в программу «Доступная стерилизация — современное решение проблемы бездомных животных».

Проект реализуется уже во второй раз благодаря субсидии от правительства города Севастополя в размере 400 000 руб.

Планиурется стерилизовать 67 собак социально незащищённой категории населения (пенсионеров, ветеранов, инвалидов, матерей-одиночек, многодетных семей и т.д.) по льготной цене — 2 600 руб, что в 2-4 раза ниже цен в ветклиниках. Животное также бесплатно отвезут в ветеринарную клинику и обратно.

По словам руководителя проекта Ирины Коробовой бездомных собак фонд стерилизует бесплатно и круглый год. Основной источник пополнения собак на улицах — выброшенные домашние питомцы и их щенки.

Операции животных запланированы на февраль-апрель 2020 года и будут проводиться опытными специалистами. Сниженная цена операции никак не повлияет на качество оказываемой услуги.

Для записи в программу и уточнения деталей обращайтесь к руководителю проекта Ирине Коробовой по телефону +7 (978) 828-06-69 (звонить с 11:00 до 22:00).

По материалам сайта «Севастопольский фарватер добра» (и фото)