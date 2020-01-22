На ул. Терещенко начали ремонтировать дом 1953 года постройки

На Центральном холме Севастополя, на ул. Терещенко начался капитальный ремонт дома № 16 1953 года постройки. Рабочие демонтировали аварийное крыльцо.

Данный дом не является объектом культурного наследия, однако большое количество декоративных элементов потребует кропотливой работы по их восстановлению.

Входные группы планируется воссстановить. Также рабочие очистят фасад от старой краски, оштукатурят дом, восстановят декоративные элементы, заменят окна и двери в подъездах. Крыша дома тоже требует капитального ремонта.

По материалам пресс-службы правительства Севастополя (и фото)