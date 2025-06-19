Мода на церковь

Чтобы не потеряться в погоне за модой, мы поговорили с отцом Антонием о чем обычно стесняются спросить в церкви

Как в храмах относятся к куличам за 50 тысяч, какую роль в православии играет модный и фотогеничный Новый Херсонес, почему церковь говорит на молодежном сленге и как отец Антоний пришел к служению богу из автоцентра BMW?

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