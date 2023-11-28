Военкоров необходимо обеспечить статусом ветеранов военной журналистики

Депутаты Фракции ЛДПР во главе с лидером Леонидом Слуцким предложили внести в Федеральный закон «О ветеранах» новую категорию для военных корреспондентов – ветераны военной журналистики, а также предусмотреть для этой категории и для членов семей меры социальной поддержки

Соответствующая инициатива направлена в Правительство РФ 28 ноября 2023 года.

Сегодня большое количество журналистов выполняют свою профессиональную задачу в особых условиях, в том числе в зоне проведения специальной военной операции. Благодаря их работе происходящие события на территориях Украины и новых регионов освещаются объективно, а граждане России оперативно получают достоверные сведения. Работа в зоне проведения боевых действий сопряжена с опасностью, риском для жизни и здоровья военных корреспондентов. По мнению Леонида Слуцкого, это должно являться неоспоримым основанием для отнесения военкоров к категории ветеранов военной журналистики, включая предоставление им и членам их семей мер социальной поддержки.

«Людям нужна объективная картина событий, а значит, журналисты будут ездить в «горячие точки». Это самоотверженная работа с очень высоким риском, поэтому нужен особый статус и социальные гарантии, в том числе и для членов их семей. К сожалению, надпись на бронежилетах «Пресса» не останавливает вражеские снаряды. Мы давно работаем с военкорами, знаем, как профессионально и бесстрашно ребята выполняют свой журналистский долг. Будем добиваться получения журналистами статуса ветерана военной журналистики, гарантий и выплат в случаях ранения, увечья или гибели, а также поддержки и защиты для членов их семей», – прокомментировал законопроект лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

Инициатива ЛДПР предлагает отнести к ветеранам военной журналистики сотрудников редакций СМИ, которые неоднократно направлялись для выполнения поручений в особых условиях, в том числе на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики – с 24 февраля 2022 года, на территориях Запорожской и Херсонской областей – с 30 сентября 2022 года.

«К сожалению, не все военные журналисты, выполняющие свой долг в горячих точках, возвращаются живыми. Недавно мы потеряли талантливого военкора Бориса Максудова, поэтому инициатива ЛДПР очень актуальна и своевременна», считает вице-спикер заксобрания Севастополя, депутат ЛДПР Илья Журавлев.

Документ также предусматривает соответствующие гарантии и компенсации не только для ветеранов военной журналистики, а также для членов семей погибших ветеранов военной журналистики, аналогичные мерам социальной поддержки для ветеранов боевых действий.

Среди таких мер в своём законопроекте ЛДПР предусмотрела льготы по пенсионному обеспечению, компенсации расходов на оплату жилых помещений, внеочередное оказание медицинской помощи, обеспечение протезами и протезно-ортопедическими изделиями, использование ежегодного отпуска в удобное для них время и другие.