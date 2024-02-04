В Мариуполе восстановили практически все многоквартирные дома

В Мариуполе удалось восстановить практически все многоквартирные жилые дома, рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин на форуме-выставке «Россия».

«Полумиллионный город, который был сильно достаточно поврежден, мы фактически к жизни вернули. У нас практически все многоквартирные дома восстановлены», — сказал он.

Хуснуллин подчеркнул, что над восстановлением инфраструктуры в новых регионах работают около 40 тысяч строителей. По его словам, это самый большой инфраструктурный проект на сегодняшний день.

Как сообщал глава правительства ДНР Евгений Солнцев, по состоянию на начало ноября работа велась на более чем 12 тысячах объектов. В 2024 году планируется восстановить еще 1,8 тысячи объектов.