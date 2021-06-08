Председатель заксобрания раскритиковал работу горхоза

В центре критики – уборка и вывоз мусора

Сегодня во время отчета директора департамента городского хозяйства Евгения Горлова о результатах работы его ведомства за 2020 год председатель заксобрания Севастополя Владимир Немцев раскритиковал работу коммунальщиков по уборке и вывозу мусора.

«Я бы хотел коснутся проблемы замусоренности нашего города, потому что каждый день приходят сигналы от жителей и на ул. Галины Петровой, и других местах часто мусор не вывозится, накапливается, более того, вчера поздравляя уважаемого ветерана я увидел на придомовой территории мешки с мусором на газоне, двор, видно, что не убирается, как планируете решать эту проблему?» — обратился Немцев к Горлову.

Горлов связал проблемы с передачей управляющих компаний муниципалитетам, а также со сменой подрядчиков, которые вывозят мусор из районов с многоэтажной застройкой.

«Да, в этом году в нас есть проблема, связанная с оптимизацией работы в том числе и ООО «Благоустройство города Севастополя», провели процедуру по определению новых организаций, которые будут осуществлять вывоз на территории города, у нас в Гагаринском, Нахимовском и Ленинском районах выполняет работы субподрядные организации», — ответил председателю заксобрания Горлов.

Директор горхоза в очередной раз напомнил, что одной из проблем, приведшей к сложившейся ситуации с мусором в городе, является отсутствие контакта с рядом глав муниципалитетов в коммунальной сфере, при этом добавив, что его ведомство постоянно собирает информацию о том, как вывозится мусор и проводит корректировку частоты вывоза.

Также Владимир Немцев уточнил у главного хозяйственника, как обстоит ситуация с борьбой с вредоносной бабочкой, и когда будет все-таки выполнено строительство ливневой канализации.

Горлов сообщил, что с вредоносными насекомыми на придомовой территории должны бороться управляющие компании, ведется ли такая работа данными службами не уточнил, однако заметил, что подведомственное ему ГБУ «Парки и скверы» в общественных пространствах данные работы выполняет. Ливневой канализацией, по словам Горлова, занимается департамент капитального строительства. Правда, он уточнил, что уже сейчас проводятся инженерные изыскания, а построить систему планируют к 2026 году.

Дмитрий Островский

Фото: пресс-служба правительства Севастополя