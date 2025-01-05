Теперь деньги в кредит не будут давать сразу

В Госдуму внесен законопроект о периоде охлаждения для заемщиков. Теперь деньги в кредит можно взять лишь спустя определенное время после одобрения заявки.

Для сумм от 50 до 200 тысяч рублей — это от четырех часов, для сумм свыше 200 тысяч рублей — от 48 часов.

Авторы проекта считают, что эта мера позволит людям лучше оценить свои финансовые возможности и оградит от мошенников.

Также кредитные организации не смогут принимать платежи с виртуальных карт на сумму более 50 тысяч рублей в первые 48 часов после открытия карты.

Микрофинансовые организации также будут обязаны соблюдать строгие условия по зачислению средств: деньги смогут поступать только при полном соответствии данных заемщика и получателя.