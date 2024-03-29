Казахстан призвал сограждан покинуть Одесскую и Харьковскую области

Посольство Казахстана на Украине опубликовало обращение к гражданам страны с рекомендацией покинуть Одесскую и Харьковскую области Украины в связи с растущей напряженностью и нестабильной ситуацией в этих областях, сообщает пресс-служба посольства Казахстана на Украине в своем Telegram-канале.

«В связи с эскалацией ситуации в Одесской и Харьковской областях Украины и возрастающими рисками безопасности посольство Республики Казахстан на Украине рекомендует гражданам Казахстана рассмотреть возможность выхода из этих регионов», — говорится в сообщении.