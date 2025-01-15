Правительство Севастополя продлило на пять лет договора с арендаторами торговых объектов

С арендаторами, чьи договора действовали на 31.12.2024, правительство подписало договора еще на пять лет — до 01.01.2030.

Напомним, что нестационарные торговые объекты (НТО) обновят в течение ближайших полутора лет.

Правительство Севастополя утвердило типовые архитектурные решения для НТО — три различных варианта дизайна НТО в зависимости от их расположения: «исторический», «балаклавский» и «современный». Для каждого из них разработаны требования к внешнему виду и цвету, материалам и конструкциям всех элементов, включая навесные.

Механизм продления размещения НТО без торгов действует путем заключения допсоглашений к договорам.

Типовые киоски установят по всему городу до 1 июня 2026 года.

Департамент планирует заключить порядка 900 договоров и дополнительных соглашений.