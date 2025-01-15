В Крыму женщина пообещала «помочь» с поступлением в колледж за деньги

Летом прошлого года 36-летняя крымчанка узнала, что дочка ее знакомой хочет поступить в колледж. Мошенница предложила ей «помощь» в решении этого вопроса. Она пообещала договориться с должностными лицами колледжа о зачислении девушки и озвучила цену в 250 тысяч рублей. Знакомая передала женщине сумму, которая та обещала заплатить должностным лицам колледжа.

Средства обманщица потратила на свои нужды.

Уголовное дело обвиняемой в мошенничестве рассмотрит Красногвардейский районный суд Крыма. В отношении знакомой, передавшей деньги для взятки, также заведено уголовное дело. Его расследование продолжается.