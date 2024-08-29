C 1 сентября в российских школах вместо ОБЖ появится предмет «Основы безопасности и защита Родины» и «Труд (технология)»

Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий, что «Труд» и «Основы безопасности и защиты Родины» с 2024-2025 учебного года будут обязательными школьными предметами.

«Основы безопасности и защита Родины» заменит предмет «ОБЖ», который изучался в школах уже несколько десятилетий. Он будет включать самые актуальные темы, связанные с безопасностью, как физической, так и информационной. Уроки помогут подготовить детей к различным экстремальным ситуациям, а также обучат правильной оценке рисков и принятию решений в условиях повседневной жизни.

Планируются, что в рамках программы «Основы безопасности и защита Родины» на уроки будут приглашать военных. Сейчас Минпросвещения разрабатывает новый учебник для основной и средней школы.

Параллельно подготовлена программу для школьниц, после которой девочки смогут выступать в качестве санитарных инструкторов.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Анна Левина