Общероссийский прием в ЛДПР продлится еще полтора месяца (фоторепортаж)

Севастопольское отделение ЛДПР напоминает о том, что во всех регионах проходит Общероссийский прием в партию в память об основателе ЛДПР Владимире Жириновском

Как отметил ранее председатель ЛДПР Леонид Слуцкий, прием продлится до конца года.

«Те, кто в рамках Общероссийского приема памяти Владимира Жириновского присоединятся к ЛДПР, получат особую отметку на партийном билете, особый памятный знак. Для нас это чрезвычайно важно. ЛДПР сейчас работает как единый организм. Вступайте в ряды ЛДПР!» – прокомментировал Леонид Слуцкий.

Жители города, которые хотят участвовать в его развитии и влиять на благоустройство, помогать в решении социально важных вопросов, могут вступить в ряды партийцев, придя в офис на Большой Морской, 32 или заполнив анкету на официальном сайте ЛДПР. При себе надо иметь паспорт и две фотографии 3х4 на матовой бумаге.