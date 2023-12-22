Пожилой житель Симферополя распознал мошенников, а его сын помог полицейским задержать их курьера

Мошенники хотели обмануть очередного пожилого крымчанина по схеме «Ваш родственник попал в ДТП» и потребовали 800 тысяч рублей якобы для возмещения ущерба пострадавшей стороне. Деньги нужно было передать приехавшему курьеру.

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«Пенсионер вначале испугался за родного человека и согласился на условия собеседника. Но, оценив ситуацию, перезвонил сыну, который сообщил, что в аварию не попадал, и добавил, что сейчас приедет. Подходя к квартире родителя, мужчина увидел, что из жилища выбегает парень. Он схватил его и удерживал до приезда полиции», — сообщает пресс-служба МВД Крыма.

Задержанным оказался 18-летний уроженец Джанкойского района, который учится в симферопольском колледже. Молодой человек рассказал, что криминальный заработок нашел в соцсети.

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Ольга Сурикова