Поздравление с Новым годом председателя благотворительного фонда «Путь к победе» Андрея Куринова

Наступление Нового Года мы всегда ожидаем с нетерпением, особыми чувствами и теплотой, стараемся встретить его в кругу семьи и самых близких друзей, подводим итоги уходящего года, строим планы, верим в исполнение самых заветных желаний.

Уходящий год был в очередной раз непростым, и он опять показал, что наша сила в единстве. Только двигаясь вместе, плечом к плечу можно справиться с самыми сложными трудностями и достичь высоких целей.

Уважаемые Севастопольцы, в Наступающем Новом 2025 году хочу пожелать крепкого здоровья, благополучия в семейном очаге, пусть все разочарования останутся в уходящем году, а на их место придут радость от достигнутых результатов и исполнившихся надежд.

А всем, кто сейчас находится вдали от дома, стоя на защите нашей Родины выполняет боевые задачи, — силы духа и скорейшего возвращения с Победой к своим родным.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Кристина Ветер