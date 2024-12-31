Минобороны: за ночь было уничтожено 68 украинских БПЛА

В Минобороны РФ сообщили, что в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 68 украинских беспилотных летательных аппаратов.

17 – над территорией Республики Крым, 25 БПЛА сбиты над территорией Брянской области, , 11 – над территорией Краснодарского края, 10 – над территорией Смоленской области, два – над территорией Тверской области, и по одному – над территориями Ростовской, Курской и Калужской областей.

Как сообщал ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев, наши военные успешно отразили ночную атаку укронацистов. По предварительной информации, сбито 4 воздушных цели над морем и 2 БЭК вблизи берега.

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Кристина Ветер