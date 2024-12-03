Бывшему и.о. замгубернатора Севастополя Евгению Горлову продлили арест по делу о взятке до 20 января 2025 года.

Об этом сообщили в ТАСС, ссылаясь на адвоката экс-чиновника Александра Карабанова.

По его словам адвоката, Горлов отказался участвовать в апелляции. Защита Горлова в Мосгорсуде заявила, что реальных оснований для ареста и ее продления не было, так как следствие не представило доказательства вины, а дело преднамеренно затягивается.

Напомним, что уголовное дело было возбуждено 25 августа 2024 года. Горлову предъявлено обвинение в вымогательстве и получении взятки в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору. Сообщается, что чиновник через своего знакомого получил взятку в сумме 6 млн руб. от представителя ПАО «Севастопольгаз» и ООО «Цифровые технологии» за способствование в обеспечении своевременной оплаты и погашении задолженности по заключённым договорам с подведомственными учреждениями, а также за общее покровительство.

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Анна Левина