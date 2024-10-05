В «Новом Херсонесе» стартовал фестиваль «Севастопольские рассказы»

Если вы еще не решили, чем заняться сегодня, напоминаем, что в музейно-храмовом комплексе «Новый Херсонес» с 10.00 открылся исторический фестиваль «Севастопольские рассказы».

Фестиваль посвящен 170-летию начала Первой обороны Севастополя в 1854 году, во время Крымской войны.

В программе фестиваля предусмотрены интерактивные площадки, посвященные малоизвестным героям Крымской войны, а также мероприятия для детей, включая обучение строевым приемам и обращению с историческим оружием.

Посетители смогут участвовать в лекциях, мастер-классах, а также ознакомиться с редкими оригинальными предметами быта и снаряжения из частной коллекции.

Фестиваль является частью образовательной инициативы, направленной на популяризацию героев Первой обороны Севастополя.

Фестиваль «Севастопольские рассказы» состоится на территории 12-ой береговой батареи. Чтобы попасть на объект, нужно пройти через КПП «Запад» «Нового Херсонеса» (со стороны Севастопольской детской школы искусств).

Адрес «Нового Херсонеса»: г. Севастополь, ул. Надежды Островской.