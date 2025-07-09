Часть улиц Северной стороны Севастополя осталась без воды

Городское хозяйство
09-07-2025

В связи с аварийными работами на сетях горводопровода 09.07.2025 г. подача воды c 10:45 до 15:00 09.07.2025 г. (ориентировочно) производиться не будет в район улиц:
УЛ. СИМОНОК ;
УЛ. МИХАЙЛОВСКАЯ ;
УЛ. ГВАРДЕЙСКАЯ 19-49;
УЛ. РОМАНОВА ;

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