В Севастополе иномарка опрокинулась в котлован на улице Индустриальной

ДТП произошло накануне вечером, в 21:20.

На улице Индустриальной 31-летний водитель «Мерседес-Бенц» «неправильно выбрал безопасную скорость движения, не учел дорожные и метеорологические условия, потерял контроль над управлением автомобиля, в результате чего совершил наезд на препятствие (бетонный блок ограждения) с последующим опрокидыванием транспортного средства в котлован на участке дорожных работ», сообщили в пресс-службе полиции города.

В результате ДТП никто не пострадал, водитель был трезв.

На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники Госавтоинспекциии Севастополя. В ходе проверки признаков опьянения у водителя не установлено.

Сотрудниками Госавтоинспекции по факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.

Ольга Сурикова