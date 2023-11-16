В Ялте сотрудник министерства жилищной политики требовал 2 млн рублей взятки от стройфирмы

В отношении главного консультанта отдела управления госстройнадзора департамента госстройнадзора министерства жилищной политики и госстройнадзора Республики Крым возбуждено уголовное дело. Он обвиняется в получении взятки через посредника в особо крупном размере. Его подельнице предъявлено обвинение в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере, сообщает пресс-служба ГСУ Следкома по Крыму и Севастополю.

Установлено, что фигурант через посредника потребовал от руководства строительной фирмы взятку за содействие в получении разрешительной документации на объект в поселке Гаспра, а именно — за выдачу заключения о соответствии здания действующим градостроительным нормам и правилам.

Днем 11 ноября специалист министерства жилполитики, находясь в своем автомобиле, получил через посредника 2 миллиона рублей. При задержании оперативными сотрудниками УФСБ он попытался уничтожить деньги, однако его действия были пресечены.

По ходатайству следователя судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ольга Сурикова