Елочный шар из Севастополя украшает морскую елку в Кронштадте

Напомним, что нарядный шар из Севастополя с видами города расписал художник Николай Яковлевич Дудченко.

В новогодние праздники увидеть его смогут жители Кронштадта на елке на центральной площади музейно-исторического парка «Остров фортов».

На шаре изображен Севастополь под золотым небом: художник использовал настоящее сусальное золото.

Украшения для новогодней елки прислали из 14 регионов, в том числе из Калининграда, Чукотки и Мурманска в рамках Всероссийской социальной акции «Морская народная ёлка».

Более сотни украшений расписаны семьями военнослужащих, нахимовцами, кадетами, воспитанниками школ искусств и артистами. Есть даже шар, созданный водолазом, который погрузился в воду, чтобы подготовить эксклюзивное украшение.