Попросила соседку сходить за продуктами: воровка обманула пенсионерку на 47 тысяч рублей

Доверчивость пенсионерки из Севастополя и вера в человеческое бескорыстие обошлись ей боком.

Женщина стала жертвой мошенницы.

60-летняя жительница Севастополя обнаружила пропажу банковской карты, подумав, что где-то ее оставила. Пошла в банк подавать заявление о пропаже, и тут выяснилось, что картой благополучно кто-то пользуется.

Незамедлительно женщина обратилась в полицию.

Сотрудники ОМВД России по Гагаринскому району выяснили, что пенсионерка просила иногда свою 44-летнюю соседку сходить за продуктами и давала ей свою карту. Та решила в один прекрасный день карту не отдавать. Заверила пожилую женщину, что карта была в пакете с продуктами, а сама ее присвоила и успела потратить 47 тысяч рублей.

Но севастопольские полицейские вывели ее на чистую воду. К слову, мошенница уже привлекалась к уголовной ответственности за разбой.

Теперь ей грозит наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.

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Кристина Ветер