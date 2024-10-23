Попросила соседку сходить за продуктами: воровка обманула пенсионерку на 47 тысяч рублей

Доверчивость пенсионерки из Севастополя и вера в человеческое бескорыстие обошлись ей боком.
Женщина стала жертвой мошенницы.
60-летняя жительница Севастополя обнаружила пропажу банковской карты, подумав, что где-то ее оставила. Пошла в банк подавать заявление о пропаже, и тут выяснилось, что картой благополучно кто-то пользуется.
Незамедлительно женщина обратилась в полицию.
Сотрудники ОМВД России по Гагаринскому району выяснили, что пенсионерка просила иногда свою 44-летнюю соседку сходить за продуктами и давала ей свою карту. Та решила в один прекрасный день карту не отдавать. Заверила пожилую женщину, что карта была в пакете с продуктами, а сама ее присвоила и успела потратить 47 тысяч рублей.
Но севастопольские полицейские вывели ее на чистую воду. К слову, мошенница уже привлекалась к уголовной ответственности за разбой.
Теперь ей грозит наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.
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Кристина Ветер