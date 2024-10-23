Где встречать рассвет в Крыму и Севастополе

В Севастополь и Крым снова вернулось тепло и любители пеших маршрутов строят планы на предстоящие выходные. «Севкор» предлагает разнообразить досуг и встретить рассвет в горах.

Сразу предупреждаем, что вставать придется рано. Но это того стоит.

Рассвет в Крыму в октябре начинается в 6.52-6.55. Рассчитайте время так, чтобы оказаться в нужном месте минут за 15-20 до восхода солнца, чтобы в тишине и спокойствии поймать первые лучики.

Среди доступных мест – Чуфут-Кале, Таш-Джарган, Ай-Петри, Храм солнца, Барская поляна, Балаклава (Чембало, бочка смерти).

Важно знать, сколько времени у вас займет дорога пешком от того места, где вы оставите машину, до того, где будете встречать рассвет.

Не забудьте взять плед, подстилки, термос с кофе или чаем, что-нибудь перекусить.

Отложите в сторону гаджеты и постарайтесь отпустить все мысли.

Увидев первые лучики солнца, подумайте о своем, сокровенном, хорошем.

Рассвет в горах — это зрелище, которое невозможно описать словами. Мягкий свет, который постепенно наполняет пространство, создает волшебную атмосферу. Горы, освещенные первыми лучами солнца, выглядят величественно и загадочно.

В ранние утренние часы природа оживает, но еще не заполнена людскими звуками. Это время тишины и покоя, когда можно насладиться уединением и отвлечься от повседневной суеты.

Наблюдение за рассветом наполняет энергией и вдохновляет.

Несмотря на то, что вставать придется около четырех утра (в зависимости от маршрута), домой возвращаешься заряженным и полным энергии.

«Севкор» всем рекомендует хотя бы раз целенаправленно пойти в такой поход и встретить рассвет в горах.