В Севастополе открылась ярмарка «Севастопольская»

Сегодня, 2 ноября, на площади 50-летия СССР начала работу специализированная ярмарка «Севастопольская». Накануне вечером смонтировали навесы, стенды и арку с девизом «Севастополь. Россия. Навсегда».

На ярмарке представлен широкий ассортимент продукции от производителей Севастополя, Крыма и Краснодарского края: овощи, фрукты, мясо, молочная продукция и многое другое. Покупателей ждут специальные акции: «Лучший выбор» (товары с оптимальным соотношением цены и качества) и «Товары из Севастополя».

Ярмарка продлится до 4 ноября включительно.

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Анна Левина