В селе Полюшко назовут четыре улицы в честь погибших в СВО

Сегодня, 13 апреля, на заседании правительства Севастополя принято решение назвать четыре улицы в честь севастопольских офицеров и солдат, погибших в СВО на Украине.

По предложению Минобороны улицы будут названы именами:

🔘 гвардии старшего сержанта Владимира Кривопалова

🔘гвардии старшего лейтенанта Александра Лавриченко

🔘старшего мичмана Ивана Вахрушев

🔘гвардии рядового Александра Черемёнова

Напомним, в Севастополе в парке Победы будет переименован Студенческий сквер в сквер Героев специальной военной операции.