В селе Полюшко назовут четыре улицы в честь погибших в СВО

Сегодня, 13 апреля, на заседании правительства Севастополя принято решение назвать четыре улицы в честь севастопольских офицеров и солдат, погибших в СВО на Украине.
По предложению Минобороны улицы будут названы именами:
🔘 гвардии старшего сержанта Владимира Кривопалова
🔘гвардии старшего лейтенанта Александра Лавриченко
🔘старшего мичмана Ивана Вахрушев
🔘гвардии рядового Александра Черемёнова
Напомним, в Севастополе в парке Победы будет переименован Студенческий сквер в сквер Героев специальной военной операции.