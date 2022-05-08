На 9 мая в центре Севастополя введено ограничение движения

В связи с проведением военного парада, посвященного 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, 9 мая в Севастополе будут действовать ограничения движения транспорта:

— с 06:30 до 15:00 на участке ул. Ленина (от пл. Суворова) – пр-т Нахимова;

— с 00:01 до 06:30 и с 15:00 до 23:59 на ул. Ленина (от пл. Суворова) – пр-т Нахимова – пл. Лазарева, но с исключением для общественного транспорта;

— с 06:30 до 15:00 на Троллейбусном спуске, улицах Портовая, Сенявина — от ул. Одесской до ул. Маяковского, набережной Корнилова — от ул. Маяковского до ул. Айвазовского, на участке от ул. Айвазовского до ул. Капитанская, ул. 4-ая Бастионная, ул. Ленина от пл. Ушакова до пл. Суворова, пл. Ушакова, пл. Лазарева. На данном участке также будет действовать исключение для общественного транспорта.

Ограничения остановки и стоянки транспорта вводятся:

— с 18:00 8 мая до 23:59 9 мая на участке ул. Ленина (от пл. Суворова) – пр-т Нахимова – пл. Лазарева – ул. Генерала Петрова до ул. Одесской, ул. Сенявина от ул. Одесской до ул. Маяковского, набережная Корнилова от ул. Маяковского до ул. Айвазовского, на участке от ул. Айвазовского до ул. Капитанская;

— с 18:00 8 мая до 23:59 9 мая на ул. Советская вдоль дома № 2 по ул. Воронина (парковка);

— с 06:30 до 22:30 места посадки и высадки на пассажирские катера перенесут с Графской пристани в Артиллерийскую бухту.

Также на время проведения «Бессмертного полка» в с. Орлиное временные ограничения движения будут действовать 9 мая с 09:00 до 10:00 по маршруту: от школы № 47 (ул. Солнечная, 1) – ул. Владимира Тюкова – Братское захоронение воинов ВОВ.

На время ограничений часть общественного транспорта изменит схему движения.

Троллейбусы:

— № 1 «ул. Адмирала Макарова – бухта Стрелецкая»: на время перекрытия перевозки не осуществляются;

— № 3 «пл. Ластовая – центральное кольцо города»: движение осуществляется до пл. Ушакова без заезда на участок ул. Ленина от пл. Суворова до пл. Нахимова, пр-т Нахимова, ул. Большая Морская;

— № 5 «ул. Токарева – центральное кольцо города»: движение осуществляется через ул. Очаковцев, ул. Генерала Петрова, ул. Большая Морская;

— № 7 «ул. Горпищенко – центральное кольцо города»: движение осуществляется до пл. Ушакова без заезда на участок ул. Ленина от пл. Суворова до пл. Нахимова, пр-т Нахимова, ул. Большая Морская;

— № 9 «пр. Победы – центральное кольцо города»: движение осуществляется до пл. Ушакова без заезда на участок ул. Ленина от пл. Суворова до пл. Нахимова, пр-т Нахимова, ул. Большая Морская;

— № 10 «бухта Камышовая – Депо 1 – центральное кольцо города»: движение осуществляется через ул. Очаковцев, ул. Генерала Петрова, без заезда на центральное городское кольцо;

— № 10К «Бухта Казачья — центр города»: движение осуществляется через ул. Очаковцев, ул. Генерала Петрова, без заезда на центральное городское кольцо;

— № 12 «5-й км Балаклавского шоссе – центральное кольцо города»: Движение осуществляется до пл. Ушакова без заезда на центральное городское кольцо.

Автобусы:

— № 1 «пл. Нахимова – ул. Генерала Жидилова»: движение осуществляется до пл. Ушакова без заезда на участок ул. Ленина от пл. Суворова до пл. Нахимова, пр-т Нахимова, ул. Большая Морская;

— № 4 «ул. Адм. Макарова – б. Камышовая»: В прямом направлении движение осуществляется по ул. Ленина от пл. Суворова до пл. Ушакова, ул. Большая Морская от пл. Ушакова до пересечения с ул. Адмирала Октябрьского, ул. Адмирала Октябрьского, ул. Очаковцев, ул. Генерала Петрова и далее по маршруту, без заезда на участок ул. Ленина от пл. Суворова до пл. Нахимова, пр-т Нахимова;

— № 12А «Хутор Лукомского – пл. Нахимова (через ул. Коломийца)»: движение осуществляется до пл. Ушакова без заезда на центральное городское кольцо;

— № 13-А «Хладокомбинат – пл. Нахимова»: движение осуществляется до пл. Ушакова без заезда на центральное городское кольцо;

— № 16 «ул. Маринеско – центр города»: движение осуществляется через ул. Очаковцев, ул. Генерала Петрова, без заезда на центральное городское кольцо;

— № 22 «5-й км Балаклавского шоссе – Херсонес»: в прямом направлении движение осуществляется через ул. Очаковцев, ул. Генерала Петрова без заезда на центральное городское кольцо;

— № 29 «5-й км Балаклавского шоссе – Красная горка»: в обратном направлении движение осуществляется без заезда на участок ул. Ленина от пл. Суворова до пл. Нахимова, пр-т Нахимова, ул. Большая Морская;

— № 30 «ул. Фадеева – пл. Нахимова»: движение осуществляется через ул. Очаковцев, ул. Генерала Петрова, ул. Большая Морская без заезда на ул. Ленина, пр-т Нахимова;

— № 31 «Красная горка – пл. Восставших»: в прямом направлении движение осуществляется по ул. Ленина от пл. Суворова до пл. Ушакова, ул. Большая Морская от пл. Ушакова до пересечения с ул. Адмирала Октябрьского, ул. Адмирала Октябрьского, ул. Очаковцев, ул. Генерала Петрова и далее по маршруту, без заезда на участок ул. Ленина от пл. Суворова до пл. Нахимова, пр-т Нахимова;

— № 71 «Сапун-гора – центр города»: движение осуществляется до пл. Ушакова без заезда на участок ул. Ленина от пл. Суворова до пл. Нахимова, пр-т Нахимова, ул. Большая Морская;

— № 77 «Маяк 2 – б. Казачья – центральное кольцо города»: движение осуществляется через ул. Очаковцев, ул. Генерала Петрова, без заезда на центральное городское кольцо;

— № 84 «Малахов Курган — ул. Шевченко»: в прямом направлении движение осуществляется по ул. Ленина от пл. Суворова до пл. Ушакова, ул. Большая Морская от пл. Ушакова до пересечения с ул. Адмирала Октябрьского, ул. Адмирала Октябрьского, ул. Очаковцев, ул. Генерала Петрова и далее по маршруту, без заезда на участок ул. Ленина от пл. Суворова до пл. Нахимова, пр-т Нахимова;

— № 92 «Центр-г. Инкерман»: движение осуществляется до пл. Ушакова без заезда на центральное городское кольцо;

— № 94 «Балаклава – пл. Нахимова»: движение осуществляется до пл. Ушакова без заезда на центральное городское кольцо;

— № 109 «пр. Победы – ул. Б. Михайлова»: в прямом направлении движение осуществляется по ул. Ленина от пл. Суворова до пл. Ушакова, ул. Большая Морская от пл. Ушакова до пересечения с ул. Адмирала Октябрьского, ул. Адмирала Октябрьского, ул. Очаковцев, ул. Генерала Петрова и далее по маршруту, без заезда на участок ул. Ленина от пл. Суворова до пл. Нахимова, пр-т Нахимова;

— № 110 «пл. Ластовая – ул. Маринеско»: В прямом направлении движение осуществляется по ул. Ленина от пл. Суворова до пл. Ушакова, ул. Большая Морская от пл. Ушакова до пересечения с ул. Адмирала Октябрьского, ул. Адмирала Октябрьского, ул. Очаковцев, ул. Генерала Петрова и далее по маршруту, без заезда на участок ул. Ленина от пл. Суворова до пл. Нахимова, пр-т Нахимова;

— № 112 «ул. Мореходная – б. Камышовая»: в прямом направлении движение осуществляется по ул. Ленина от пл. Суворова до пл. Ушакова, ул. Большая Морская от пл. Ушакова до пересечения с ул. Адмирала Октябрьского, ул. Адмирала Октябрьского, ул. Очаковцев, ул. Генерала Петрова и далее по маршруту, без заезда на участок ул. Ленина от пл. Суворова до пл. Нахимова, пр-т Нахимова;

— № 113 «пл. Восставших – пл. Нахимова (через ул. Капитанская, ул. Советская)»: движение осуществляется по схеме: ул. Адмирала Октябрьского – ул. Большая Морская – ул. Советская – ул. Воронина – ул. Большая Морская – ул. Генерала Петрова – ул. Одесская – ул. Капитанская – ул. Адмирала Владимирского – ул. 6-я Бастионная.