Военнослужащим гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота были вручены государственные награды в полевых условиях. Церемония награждения прошла на фоне активных боевых действий.

По информации Министерства обороны России, награды получили военнослужащие, отличившиеся в ходе успешной операции, в которой они использовали багги для атаки на опорный пункт противника. Этот высокомобильный транспорт позволил морским пехотинцам быстро и эффективно выполнить задачу, несмотря на риск, связанный с огнем со стороны вооруженных сил Украины, которые активно использовали минометы.

Военнослужащие поделились деталями операции, отметив, что внезапность атаки позволила им застать противника врасплох. Благодаря слаженным действиям и профессионализму бойцов, операция прошла успешно, что стало возможным благодаря смелости и решительности каждого из них.

Бойцы продолжают выполнять свои обязанности, защищая интересы страны и демонстрируя истинный дух морской пехоты.