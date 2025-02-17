Знакомство с дамой на улице обернулось для мужчины ножевым ранением

38-летний мужчина познакомился на улице с женщиной и после совместного распития спиртных напитков решил проводить её до дома приятеля, где она планировала заночевать.

Чтобы привлечь внимание хозяина квартиры, парочка начала бросать в его окно небольшие камешки.

Владелец жилья выглянул из окна и стал ругаться. Он потребовал, чтобы дама ночевала там, где распивала спиртное, а также обвинил в повреждении окна и в том, что один из камней попал в его мать.

Разъяренный мужчина схватил кухонный нож и бросился в погоню за парой. Догнав провожатого, он нанёс ему несколько ударов ножом и начал избивать ногами. Девушка решила помочь своему приятелю и присоединилась к избиению.

Нападавший забрал у обессилевшего мужчины документы, как залог за поврежденное окно.

Полиция задержала 31-летнего подозреваемого. Ему грозит до двух лет лишения свободы.