В Севастополе проводили в последний путь двух бойцов СВО

Накануне простились с гвардии рядовым, наводчиком-оператором танкового взвода Владимиром Сергеевичем Егорочкиным и рядовым, стрелком Дмитрием Владимировичем Томшиным.

Владимир Егорочкин родился и вырос в Белгороде. После девяти классов школы он успешно окончил медучилище, а затем университет потребительской кооперации по специальности «Товароведение». Трудовую деятельность начал в Белгороде, работал на различных предприятиях, в органах местного самоуправления и в администрации столицы региона.

Последние несколько лет Владимир жил и работал в Севастополе. Он хотел вернуться в медицину, готовился к аттестации. Работая в городской больнице № 4, Владимир Сергеевич был одним из тех, кто спасал жизни и оказывал медпомощь пострадавшим от ракетной атаки по пляжу «Учкуевка» в июне прошлого года.

В 2024 году он принял решение заключить контракт с Минобороны России, прошёл подготовку и был направлен в одно из подразделений морской пехоты Черноморского флота. Воевал умело и отважно, профессионально применяя на практике свои знания и навыки, оказывал помощь раненым боевым товарищам.

Владимир Сергеевич Егорочкин геройски погиб в бою при освобождении территории Курской области.

Дмитрий Владимирович Томшин родился и вырос в Красноярске. После окончания средней школы несколько лет проучился на физико-техническом факультете Красноярского государственного университета. С 1986 по 1988 годы проходил службу в Вооруженных Силах по призыву. После демобилизации вернулся в Красноярск, работал на предприятиях IT-сферы программистом. В 2014 году Дмитрий Владимирович вместе с семьей переехал в Севастополь, где продолжил трудовую деятельность.

Дмитрий Владимирович был патриотом России и ставшего ему родным Севастополя. Он принял решение заключить контракт с Минобороны России, прошел подготовку и был направлен в одно из мотострелковых подразделений.

Пребывая на боевых позициях, Дмитрий Владимирович Томшин тяжело заболел. К сожалению, врачам не удалось его спасти.

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Ольга Сурикова