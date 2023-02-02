В Севастополе на питание и проживание беженцев в пансионатах города выделено 15 млн рублей

Правительство Севастополя приняло решение о выделении средств из резервного фонда на питание и проживание беженцев из ДНР, ЛНР и бывших территорий Украины, проживающих в пансионах города.

Деньги предусмотрены на возмещение затрат ГУП «Пансионаты Севастополя» и ООО «Лазурь-С», где размещены беженцы из Украины, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Из резервного фонда выделено 15 миллионов рублей. Планируется, что данные средства в последующем будут компенсированы за счет средств федерального бюджета.

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Ольга Сурикова