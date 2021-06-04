Погода в Севастополе на выходные

Первые летние выходные в Севастополе пахнут осенью
Сегодня, 4 июня, в Севастополе облачно. Ночью, днем дождь.
Ветер северо-западный 8-13м/с.
Температура воздуха ночью 13-15°С,
днем 17-19°С.
В субботу, 5 июня, облачно с прояснениями. Ночью, днем небольшой дождь.
Ветер северный 6-11м/с.
Температура воздуха ночью 14-16°С, днем 18-20°С.
В воскресенье, 6 июня, обещают первый день без дождя.
Облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер западный 6-11м/с.
Температура воздуха ночью 14-16°С, днем 20-22°С.
Фото: Подслушано в Севастополе/vk.com