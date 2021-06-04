Погода в Севастополе на выходные

Первые летние выходные в Севастополе пахнут осенью

Сегодня, 4 июня, в Севастополе облачно. Ночью, днем дождь.

Ветер северо-западный 8-13м/с.

Температура воздуха ночью 13-15°С,

днем 17-19°С.

В субботу, 5 июня, облачно с прояснениями. Ночью, днем небольшой дождь.

Ветер северный 6-11м/с.

Температура воздуха ночью 14-16°С, днем 18-20°С.

В воскресенье, 6 июня, обещают первый день без дождя.

Облачно с прояснениями. Без существенных осадков.

Ветер западный 6-11м/с.

Температура воздуха ночью 14-16°С, днем 20-22°С.

Фото: Подслушано в Севастополе/vk.com