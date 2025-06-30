Задержаны двое жителей Крыма, которые передавали СБУ фото и видео военных объектов

Сотрудники ФСБ задержали двух крымчан, которые передавали СБУ фото и видео объектов критической инфраструктуры и военной техники.

Мужчины (1977 и 1993 г.р.) передавали через мессенджеры координаты и данные о сотрудниках. В частности, задержанные передали СБУ данные о расположении военного объекта в Ялте и комплекса «Панцирь-С».

УФСБ по Республике Крым и городу Севастополю возбуждены уголовные дела по ст. 275 УК РФ («Государственная измена»), санкция — до 20 лет лишения свободы.

Задержанные дали признательные показания и заключены под стражу.

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Ольга Сурикова

Фото: скриншот видео ФСБ