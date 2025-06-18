Погода в Севастополе 18 июня

Погода
18-06-2025

Сегодня в городе переменная облачность.

Без осадков.

Ветер ночью юго-западный,

утром, днем северо-западный 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью 17…19°,

днем 23…25°.

Температура воды в море 19-20°.

 

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