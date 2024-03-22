Подросток на питбайке врезался в иномарку в Севастополе

ДТП с несовершеннолетним водителем питбайка на проспекте Генерала Острякова произошло 21 марта в 20:55.

По предварительной информации Госавтоинспекции Севастополя, 15-летний водитель питбайка «BSE», двигаясь по проспекту Генерала Острякова в районе дома 36А, проехал на запрещающий сигнал светофора и не предоставил преимущество в движении автомобилю «Nissan», который на светофоре поворачивал налево.

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В результате ДТП несовершеннолетний водитель питбайка с травмами различной степени тяжести доставлен в городскую больницу.

Сотрудниками Госавтоинспекции по факту дорожно-транспортного происшествия с пострадавшим подростком проводится проверка.

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Госавтоинспекция напоминает, что управлять мопедами (скутерами) могут лица, достигшие 16 лет, прошедшие обучение в автошколе и сдавшие экзамены в Госавтоинспекции на категорию М. При отсутствии документов, дающих право управления, выезд на дорогу детей и подростков на двухколесном транспорте запрещен законом.

Ольга Сурикова