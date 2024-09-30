1 октября некоторые районы Севастополя останутся без света

Жители Севастополя, имейте в виду, что в некоторых районах города временно не будет света в течение дня.

Сообщается, что для выполнения неотложных работ временно будет ограничена подача электроэнергии по следующим адресам:

с 09:00 до 13:00

ул. Серафимовича, 28-30(чет).

с 10:00 до 16:00

г. Инкерман

ул. Мудрика, 5;

ул. Шевкопляса, 4-8(чет), 1, 5-7(нечет);

ул. Малиновского, 11-13(нечет).

с 09:00 до 17:00 на 1-1,5 часа

СНТ «Сапун-Гора», 835-А, 838, 844, 866, 1086, 795-А, 829, 1003, 1017, 1795, 598, 622, 636, 646, 615, 627, 651, 659, 1003, 1261, 1469, 1472, 275, 1499, 518, 524, 510, 504, 318-А, 588, 184, 182,1378, 729, 461, 542, 522, 59, 489, 451, 753, 315, 1311, 335, 44, 31, 43, 49, 99, 1829.

ул. Лейтенанта Миронова, 18, 23;

ул. Александры Федоринчик, 8-10(чет);

ул. Бориса Гульнова, 12, 18;

ул. Подполковника Яковлева, 1;

ул. Летчика Шаталина, 4, 9-А, 13-А;

ул. Майора Моздалевского, 6;

ул. Вилора Чекмака,7;

ул. Григория Ивашкевича, 12, 30, 29-А, 19, 29-31(нечет);

ул. Валентина Ходырева,16,5,15;

ул. Тамары Смоленской, 16-Б, 8-А, 10-В, 6, 20, 1, 15, 993;

ул. Муссы Гореева, 4, 14, 22, 27;

ул. Бориса Гульнова, 18;

ул. Льва Морозова, 18.

ул. Ильи Юткевича, 2, 6, 26, 42-46(чет), 25, 31-35(нечет), 39, 259;

ул. Командира Малахова, 3;

ул. Летчицы Литвиновой, 50, 5, 11, 21, 55;

пер. Берманский, 12, 18;

ул. 51-й Армии, 11;

ул. Летчицы Себровой, 30-А, 38-Б, 26-28(чет), 21-23(нечет), 35;

ул. Полковника Закуренкова, 11, 43;

ул. Летчицы Бершанской, 64, 65

ул. Евгении Захаровой, 33-А, 18;

ул. Подполковника Бондаря, 11.

ул. Облепиховая, 58-60(чет), 74-76(чет), 80, 31/2, 31/2-А, 35;

ул. Приветливая, 2-Б, 2-А, 4-12(чет), 7;

ул. Крейсерская, 44-46(чет), 37-43(нечет), 47, 51-53(нечет);

пер. Обрядный, 2-8, 12, 1-3(нечет), 9-11(нечет);

проезд Кильватерный, 4, 8, 14-16(чет), 1298, 1, 7, 13-15(нечет);

пер. Тростниковый, 1-Б;

ул. Буковая, 4, 1.

с. Вишнёвое

ул. Яны-Эль, 13, 877;

ул. Амет-Хана Султана, 14-А, 2-8(чет), 14-16(чет), 1-3(нечет), 7-11(нечет);

ул. Подгорная, 3-А;

ул. Дружбы, 54-А, 44-46(чет), 52-54(чет), 60, 1388, 1410, 1418, 43-45(нечет), 53, 59, 1365, 1389;

ул. Мира, 44, 53-А,15, 39-59(нечет).

с 08:30 до 17:00

ул. 1-я линия Бомбор, 5-А, 7-11(нечет);

ул. 2-я линия Бомбор, 18-20(чет), 32-40(чет), 53-97(нечет);

ул. Пластунская, 66/1, 48-80(чет), 96, 35-65(нечет), 100-А, 98, 104;

ул. Стрелковая, 2-22(чет), 1-23(нечет).

Плановые ремонтные работы

с 08:00 до 17:00

ул. Генерала Лебедя, 2-а,2-в;

пр. Генерала Острякова, 141-а,141-б,141-в, 143-а, 149-а, 151-а,155-а,151-б,141-143(нечет),147-149(нечет);

ул. Генерала Хрюкина, 12-б;

ул. Сарандинаки, 7-а,9;

ул.1-я Сарандинаки, 4;

ул.4-я Сарандинаки, 7-а,5,9;

ул. 5-я Сарандинаки, 13-а,11,17.

с 1 по 4 октября

🛎с 08:00 до 17:00

ул. Склонная, 105;

ул. Новикова, 60-а, 51-б,51-в,51-к,51;

ул. Клубная, 2-8(чет), 15-а,15-б,1-9(нечет),15;

ул. Неглинная, 2-12(чет),16, 5-а,9-а,2/3, 1-11(нечет);

пос. 1-ое отд. с/х Золотая балка:

ул. Междурядная, 29.