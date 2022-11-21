Под Симферополем в массовом ДТП пострадали трое детей

Сегодня утром, в 07:35, в Симферополе произошло ДПТ, в котором пострадали трое детей. Авария произошла со стороны с. Дубки в направлении Евпаторийского шоссе по Восточному обходу.

Предварительно, 35-летний водитель автомобиля «ВАЗ 21150» допустил занос с последующим выездом на полосу встречного движения, что привело к столкновению с автомобилем «ВАЗ 2104», которым управляла женщина.

После столкновения ее автомобиль развернуло и откинуло на автомобиль «Ssang Yong», под управлением 47-летнего водителя, движущийся сзади в попутном направлении, после чего «ВАЗ 2104» откинуло на «Daewoo Lanos» под управлением 25-летнего водителя.

Установлено, что в автомобиле «ВАЗ 2104» вместе с женщиной-водителем также находились трое несовершеннолетних детей в возрасте 11, 9 и 5 лет.

Оба водителя автомобилей «ВАЗ 21150» и «ВАЗ 2104», а также двое детей 11 и 9 лет доставлены в больницу, пятилетнему ребенку оказана разовая медицинская помощь на месте.

По факту данного ДТП проводится проверка, обстоятельства произошедшего выясняются.

Напомним, на трассе Ялта-Севастополь недавно произошло ДТП, в котором пострадали четыре человека.

Ольга Сурикова