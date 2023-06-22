Под Инкерманом водитель влетел в стоящие на дороге машины, пострадал ребенок

В Севастополе 21 июня произошло сразу два подряд ДТП на автодороге Севастополь-Инкерман.

Как сообщили в пресс-службе полиции, около 09:30 водитель автомобиля Опель не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с остановившимися впереди автомобилями Ниссан, Дэу и Тойота, водители которых занимались самостоятельным оформлением ранее совершенного ДТП.

В результате следующего столкновения различные травмы получили водитель Опеля, водитель Ниссана, а также 6-летняя девочка-пассажир автомобиля Ниссан, которая перевозилась на заднем пассажирском сиденье без детского кресла.

В ходе проверки признаков опьянения у водителей не установлено. В отношении автовладельцев составлены два административных материала за отсутствие полиса ОСАГО и один материал за нарушение перевозки детей.

В настоящее время по факту двух ДТП, в которых пострадал ребенок, проводится проверка.

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Ольга Сурикова