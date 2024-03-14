Сколько получат севастопольские ветераны к 9 маю

Решением правительства Севастополя 5900 севастопольских ветеранов получат различные выплаты ко Дню Победы.

50 тысяч рублей получат 65 инвалидов – участников ВОВ, 12 тысяч рублей получат 212 граждан из числа инвалидов войны, остальные ветераны получат по 7 тысяч рублей.

Выплаты будут производиться за счет местного бюджета в середине апреля.

Напомним, помимо этих выплат участники боев за оборону и освобождение Севастополя, а также жители осажденного Севастополя получат по 50 тысяч рублей по поручению президента РФ Владимира Путина.