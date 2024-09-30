Почему именно сейчас стоит посетить Карадаг

Семь километров по горной местности, порядка четырех часов пешей прогулки и потрясающие виды, которые никого не оставят равнодушным – все это заповедник Карадаг, который обязательно стоит посетить каждому.

Благо погода еще радует и именно сейчас комфортно совершить такой пеший поход по уникальным местам. Нет изнуряющей жары.

Имейте в виду, что сам по себе маршрут несложный, но есть один участок, примерно метров 250 в гору, который дается людям непривыкшим к походам довольно сложно. Но все возможно.

Начинается экскурсия по Карадагу от Биостанции, расположенной в селе курортное, в районе Коктебеля.

Старт в 14.00 каждый день, без выходных. Заканчивается тур часов в шесть вечера. Можно вернуться либо обратно на Биостанцию, либо в Коктебель.

Стоимость билета 800 рублей, куда входит также посещение музея. В нем представлены минералы, растения, чучела животных и птиц, которые водятся в этих окрестностях. Не переживайте, чучела были сделаны из погибших животных – это было условие таксидермиста – феодосийца Олега Спивакова.

Музей вас действительно впечатлит.

Во время маршрута гид расскажет и о скальных породах, и о растительном мире, названии причудливых изваяний, и, конечно, о мистических историях, которых немало, ведь Карадаг – это место силы в Крыму.