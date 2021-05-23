Победителем «Евровидения» стала итальянская рок-группа

Певица Манижа прокомментировала результат

В Роттердаме завершился международный конкурс песни «Евровидение-2021». Победу на конкурсе одержала итальянская рок-группа Måneskin с песней «Zitti E Buoni». Российская исполнительница Манижа, заняла 9 место.

Победители получили 524 балла. Швейцария, в лице исполнителя Джона Мухарремы, получила 432 балла. Французская певица Барбара Прави набрала 429 баллов. Манижа за песню Russian Woman набрала 204 балла. Максимальные 12 баллов песня получила от Азербайджана, всего получив от зрителей 104 балла. Еще 100 баллов присудили судьи.

Она заявила, что гордится своим результатом, сообщает «Первый канал».

«Для меня самое главное было — это сделать все на 100% на сцене. И я собой горжусь. Мне очень было важно говорить о наших женщинах, и я не буду переставать о них говорить, я и до «Евровидения» о них говорила, потому что вы самые прекрасные», — рассказала Манижа.

Напомним, выступление Манижи Сангин (Manizha) на полуфинале за одну ночь превысило один миллион просмотров и стало самым популярным среди первых полуфиналистов на YouTube-канале песенного конкурса.